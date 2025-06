RASI 2024. Parlamento debate Relatório de Segurança Interna a 25 de junho

O Relatório Anual de Segurança Interna 2024 (RASI 2024) vai ser discutido dia 25 de junho, no Parlamento, com a presença do Governo. A proposta foi feita pelo Bloco de Esquerda (BE).

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, tinha enviado uma carta ao presidente da Assembleia da República a pedir um debate sobre a eliminação do capítulo relativo a extremismos.

Mariana Mortágua, deputada única do Bloco de Esquerda, diz que é crucial perceber porque foi retirado esse capítulo do RASI 2024.