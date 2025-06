Montenegro: Governo só cai se Chega e PS forem "cúmplices"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, lembra que o Governo só pode cair se o PS e o Chega se juntarem para isso.

No arranque do debate de apresentação do programa de Governo, esta terça-feira, o líder do Executivo prometeu "humildade" e pediu também humildade aos partidos da oposição.

Virando-se depois para as áreas temáticas, Luís Montenegro arrancou pelo tema da imigração para falar numa fase "descontrolada", que considera que está a ser ultrapassada por este Governo.

1500 novos agentes da GNR e PSP

O primeiro-ministro aproveitou para anunciar que o Governo pretende, até ao fim do ano, contratar 1500 novos agentes da PSP ou guardas da GNR.

Ventura questiona se Governo vai acabar com o reagrupamento familiar?

Pela oposição foi o Chega a começar - agora no papel de maior partido da oposição - e atirou-se diretamente para o tema da imigração.

André Ventura perguntou ao primeiro-ministro de o Governo tenciona acabar com o reagrupamento familiar e acusou o PS de ter "vendido passaportes", referindo-se aos cidadãos que morreram num acidente de avião na Índia, mas que não viviam nem tinham familiares a viver em Portugal.

"O país está mais violento e inseguro", afirmou o líder do Chega, criticando quem distingue a "violência boa e a violência má", numa referência às reações ao ataque a um ator em Lisboa.

Governo "aperta", mas não suspende reagrupamento

Em resposta, Luís Montenegro reconhece que "algumas expectativas saíram goradas" nos últimos 50 anos de democracia, mas vinca que foi feito bem mais do que durante o Estado Novo: "Espero que não queira voltar a esses tempos", atira.

Sobre o reagrupamento familiar, Luís Montenegro revela que o Governo vai "apertar" as regras para o reagrupamento familiar de imigrantes, mas não vai suspendê-lo. O primeiro-ministro sublinha que isso é fundamental para que exista uma boa integração dos imigrantes e distingue que o importante é acabar com a imigração ilegal e desregulada.

