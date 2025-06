Montenegro recebe Chega e PS sobre investimento em Defesa

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai receber o PS e o Chega na terça-feira, para preparar a próxima Cimeira da NATO e a decisão sobre o reforço do investimento em Defesa.

O líder do Chega, André Ventura, é o primeiro a ser recebido por Luís Montenegro, pelas 17h15.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Para as 18h00, está agendada uma audiência com uma delegação do Partido Socialista.

A Cimeira da NATO está marcada para 24 e 25 de junho, em Haia.

O candidato único a líder do PS, José Luís Carneiro, disse esta terça-feira que está ao lado do Governo nesta intenção de já este ano aumentar a verba para a defesa em 2% do PIB.

“Na defesa acompanharemos o esforço dos 2% do PIB para garantirmos os nossos compromissos de defesa europeus, defendendo que esse investimento deve resultar na constituição de um plano industrial militar, capaz de mobilizar o Estado, o nosso sistema científico, as pequenas e médias empresas, favorecendo uma economia competitiva e a coesão territorial do país”, declarou José Luís Carneiro, no Parlamento.