Ventura ameaça Governo com moção de censura. "Não brincaremos com a saúde dos portugueses"

O líder do Chega ameaça o Governo com uma moção de censura, no caso de não resolver a crise no setor da saúde.

André Ventura falava aos jornalistas esta terça-feira à tarde, no Parlamento, onde lamentou a quantidade de urgências encerradas em Portugal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Apesar de não apresentar nenhuma solução imediata, o líder do Chega pressiona o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“Eu hoje quis deixar um alerta para o primeiro-ministro, que não é nenhuma ameaça, é um alerta. Esta é uma das áreas cruciais para nós. Tal como o combate à corrupção e à subsidiodependência, nós não brincaremos com a saúde dos portugueses”, afirmou.

Durante o debate do programa do executivo, o líder do Chega deixou um recado: “Ou o Governo muda na saúde, ou o Governo faz alguma coisa pela saúde de quem cá está e não de quem vem para cá, ou nós não toleraremos muito tempo este Governo de Portugal”.

Falando aos jornalistas algumas horas mais tarde, André Ventura disse que “se o Governo continuar a brincar com a saúde dos portugueses, arcará as consequências políticas dessa brincadeira”.

“E essas consequências podem ser a retirada do apoio político e a manifestação contrária ao apoio político na Assembleia da República”, acrescentou, não respondendo diretamente se isso implica a apresentação de uma moção de censura ao Governo.

O líder do Chega reiterou que não vai viabilizar a moção de rejeição do programa do executivo, apresentada pelo PCP.



Em reação à operação da Polícia Judiciária que desmantelou um grupo neonazi, que segundo o Expresso tinha membros que falaram em invadir o Parlamento, André Ventura defende que ninguém deve tentar chegar ao poder à força.