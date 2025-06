Chega garante "pragmatismo e responsabilidade" na Defesa e pede maior autonomia europeia

O presidente do Chega, André Ventura, assegura que o Governo pode contar com o "pragmatismo e responsabilidade" do seu partido em matérias de Defesa e defendeu uma maior autonomia da União Europeia nesta matéria. "Nesta matéria [o Governo] contará com o Chega para pragmatismo, responsabilidade e decisão o mais rápido possível, porque esta é uma área que obriga e implica a ação rápida da parte do Governo de Portugal, visto que estamos muito atrasados em relação àquilo que devíamos ter feito", considerou esta quarta-feira André Ventura, em declarações aos jornalistas na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O líder do Chega falava após uma reunião de cerca de uma hora com Luís Montenegro convocada pelo executivo, também com o PS, a propósito da cimeira da NATO que vai decorrer na próxima semana na cidade de Haia, Países Baixos.

Ventura rejeitou fazer "jogo político" ou "confronto" com a área da Defesa e escusou-se a partilhar detalhes do plano que o Governo diz ter para atingir os 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em despesas militares já este ano, objetivo incluído no programa do executivo e que inicialmente estava previsto para 2029. "Concordei genericamente com o que disse o primeiro-ministro nesta matéria, acho que estamos de acordo em relação às metas que é preciso alcançar. É evidente que estamos ainda a falar de uma conversa preliminar, tanto quanto percebi também, nem em termos orçamentais, nem em termos de investimento estrutural, este plano está completamente definido, porém há a vontade de fazer, de alcançar essas metas", adiantou. Interrogado sobre se é possível para Portugal atingir a meta dos 5% do PIB em despesas militares, que será proposta aos aliados na cimeira da NATO na próxima semana, e que tem sido defendida pela administração Trump, Ventura considerou que Portugal não tem atualmente condições para chegar a esse patamar de investimento. "Neste momento 5% é impraticável em Portugal, para sermos honestos. Portanto, nós temos que ser realistas, quem disser que o fará de um dia para o outro, não o fará. Porém, temos que compreender que estamos num contexto de guerra regional, local e com impacto internacional, e provavelmente vamos ter que ir alargando progressivamente estas metas", salientou, rejeitando que esteja em causa uma meta imposta por uma determinada administração.