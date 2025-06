MP arquiva averiguação a Pedro Nuno Santos

A Procuradoria-Geral da República (PGR) arquivou a averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos, antigo líder do Partido Socialista.

O Ministério Público não encontrou qualquer indício de "ilícito criminal", refere o despacho de arquivamento a que a Renascença teve acesso.

Em causa estavam denúncias sobre a compra de duas casas, em Lisboa e Montemor-o-Novo, despesas de deslocação e a empresa do pai de Pedro Nuno Santos.



Relativamente à aquisição dos imóveis, a averiguação preventiva conclui “pela inexistência de crime”.

“Com efeito, os montantes pagos pela aquisição e alienação de imóveis decorrem, com exatidão, da documentação contratual e os respetivos fluxos financeiros mostram-se clarificados na documentação bancária junta, tendo toda essa documentação sido disponibilizada por Pedro Nuno Santos”, sublinha o despacho de arquivamento.

Sobre o Imposto Municipal de Imóveis (IMI) da casa de Montemor-o-Novo, o MP também não detetou qualquer irregularidade.

“Houve uma preocupação e diligência no sentido de garantir que o prédio, quando fosse adquirido por estes, estivesse descrito com rigor e com as respetivas obras e piscina devidamente licenciadas”, assinala a investigação.

O Ministério Público explicou que Pedro Nuno Santos foi ouvido depois das eleições legislativas e forneceu ainda "documentação considerada pertinente, incluindo bancária".



A averiguação preventiva foi aberta em abril deste ano e estava relacionada com a compra de duas casas, uma em Lisboa e outra em Montemor-o-Novo, tendo o Ministério Público pedido mais informações a Pedro Nuno Santos há cerca de um mês.

O Ministério Público tem outra averiguação preventiva em curso, estando esta relacionada com a Spinumviva, empresa da família de Luís Montenegro. Esta averiguação preventiva, adiantou a PGR em resposta escrita à Lusa, continua aberta, ainda sem decisão - ou é arquivada ou segue para abertura de inquérito.

O caso relacionado com o primeiro-ministro levou o Governo a apresentar uma moção de confiança, que foi chumbada na Assembleia da República, e provocou eleições antecipadas.