"Burra do cara***". JPP exige demissão de secretário regional que insultou deputados

O Juntos Pelo Povo (JPP) exige a demissão do secretário regional da Madeira para o Turismo que insultou deputadas do PS e um deputado do JPP.

Esta quarta-feira, durante o debate do Orçamento Regional na Assembleia legislativa da Madeira, em que interviam deputadas do PS, Eduardo Jesus reagiu com desagrado e palavras fortes.

"Ouviu a pergunta desta gaja?", começou por dizer. "Burra do cara***. Burra dos cornos", desabafou depois.

De seguida, já durante a intervenção de um deputado do JPP, o governante madeirense usou palavras como "badamer**" e "palhaço". Segundo o próprio, em reação no "Diário de Notícias da Madeira" às críticas da oposição, Eduardo Jesus limitou-se a falar com palavras que "estão no dicionário".

Em resposta, Élvio Sousa do JPP pede uma posição firme do Governo regional da Madeira perante uma "malcriação" do seu secretário.

"Esse comportamento não é digno das funções que representa. Outros governantes já caíram por muito menos", aponta, aos jornalistas.

Já o PS pede a "condenação pública" de Eduardo Jesus por parte da Presidência da Assembleia Legislativa da Madeira e uma reflexão "sobre os mecanismos de salvaguarda da ética parlamentar e a introdução de boas práticas de conduta institucional no seia da Assembleia Legislativa".