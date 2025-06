Duarte Pacheco: "Qualquer pessoa pode entrar e fazer o que quiser no Parlamento"

O antigo deputado do PSD Duarte Pacheco denuncia problemas na segurança da Assembleia da República. Reconhecido como um dos mais experientes parlamentares das últimas décadas, o social-democrata afirma na Renascença que a Assembleia é um dos órgãos de soberania que têm menos segurança.

"Praticamente qualquer pessoa pode entrar e fazer o que quiser. Chega à recepção, diz que vai falar com o deputado X, tem autorização, passa, mas depois ninguém o acompanha. Passa pelos corredores, livremente. Se quer entrar na sala do plenário, entra", exemplifica o antigo deputado do PSD no programa "Casa Comum", da Renascença.

Profundo conhecedor do funcionamento do Parlamento, Duarte Pacheco diz ter alertados diversos secretários-gerais da Assembleia da República para dispositivos como o do parque de estacionamento do edifício.

"No estacionamento, o que é controlado é a matrícula do carro. Não é quem lá vai dentro. A minha mulher chegou a ir ter várias vezes comigo para almoçar. E entrava com o carro por ali adentro e ninguém a mandava parar. Nem sequer viam que era uma mulher em vez de um homem", denuncia o ex-deputado do PSD.

Para ilustrar a falta de segurança no Parlamento, Duarte Pacheco recorda ainda que o seu computador foi roubado dentro do Parlamento, tal como aconteceu com deputados do Partido Socialista.

Duarte Pacheco deixa o alerta face ao desmantelamento pela Polícia Judiciária de um grupo neonazi fortemente armado e com alegadas intenções de atingir o Parlamento. "Há um problema de segurança no Parlamento e é bom que se pense nisso", insiste o comentador do painel residente do programa "Casa Comum", da Renascença.