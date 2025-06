Marcelo condecorou José Manuel Rodrigues com Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique

O Presidente da República condecorou esta quinta-feira o antigo presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira José Manuel Rodrigues, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, divulgou hoje o gabinete do próprio.

De acordo com um comunicado enviado às redações pelo gabinete do Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, a cerimónia de condecoração destinou-se a distinguir "os serviços prestados pelo político madeirense como presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, nas XII, XIII e XIV Legislaturas, entre 2019 e 2025".

José Manuel Rodrigues disse ser "uma honra e um orgulho ter recebido esta condecoração do atual chefe de Estado com quem mantém relações próximas e amistosas, desde há muito tempo".

O político madeirense nasceu a 13 de julho de 1960 e é natural da freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal.

Em 1978 iniciou a sua carreira jornalística no "Jornal da Madeira", integrou redações de vários órgãos de comunicação social e chegou a ser presidente da delegação regional do Sindicato dos Jornalistas no início da década de 90.

Foi deputado na Assembleia Legislativa da Madeira entre 1996 e 2025 e deputado na Assembleia da República de 2009 a 2012, pelo CDS-PP.

A Ordem do Infante D. Henrique destina-se a distinguir quem tenha prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores.