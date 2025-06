"O discurso de alguns dirigentes do Chega pode levar a comportamentos violentos na sociedade"

"É preciso baixar a temperatura do discurso político", defende Mariana Vieira da Silva, ao fazer a associação entre linguagem agressiva e a ocorrência de violência na sociedade. No programa "Casa Comum" da Renascença, a antiga ministra saúda a Polícia Judiciária e recorda que a violência física cresce quando há processos de desumanização de uma parte das pessoas.

"Esta operação mostrou que a forma como , do ponto de vista verbal, o que se diz sobre certas pessoas - e o não terem direito a viver e a benefícios - tem consequências", alerta a deputada do PS, para quem a linguagem agressiva do Chega tem consequências na violência na sociedade.

A antiga ministra ressalva que não há indícios da proximidade entre o partido de André Ventura e os motivos da operação policial desencadeada esta semana. Vieira da Sila argumenta que as palavras agressivas usadas pelo Chega no Parlamento tornaram-se correntes no hemiciclo, mas alerta que há mais vida para além do Parlamento.

"Quando vemos televisão, observamos um nível de ataque no comentário político absolutamente inaceitável e que tem consequências. Quando há deputados a colocar vídeos de uma cidade da área metropolitana de Lisboa a dizer que 'temos que limpar a Amadora', isto tem consequências., O que é que é 'limpar' face ao vídeo que foi colocado?", questiona Mariana Vieira da Silva que pede cuidado com a forma como todos os políticos se expressam "e também a comunicação social, porque a forma como se ampliam determinadas mensagens também tem consequências".

Apelo ao Chega

Duarte Pacheco não tem dúvidas em identificar uma ligação indireta " entre um discurso agressivo e o exemplo que damos à sociedade", evocando os discursos de dirigentes de futebol com impacto nas claques,

"O discurso muito violento de alguns dirigentes do Chega, podem levar a esse tipo de comportamento. Em 30 anos de Parlamento, um dos momentos que me deixou com mais vergonha foi a recepção que fizemos ao Presidente Lula e o modo como eu vi representantes do povo português, aos gritos, a chamarem-lhe ladrão e criminoso. Isto não é aceitável. Depois o que é que queremos que lá fora os outros façam? Se damos este exemplo, é natural que depois os outros, lá fora, repitam estes argumentos e até com agressões físicas", afirma Duarte Pacheco, na Renascença.

No programa Casa Comum, o antigo deputado do PSD apela ao Chega para que "se não quer que seja conotado com este tipo de comportamentos na sociedade, tem que dar o exemplo" , defendendo aquilo em que acredita, "mas sem o tal discurso de violência que incita à violência".

Noutro plano, o antigo deputado espera que não haja contemplações do poder Político "como houve no caso das FPs25", manifestando-se contra amnistia para "pessoas que também mataram, que também saquearam, que também ofenderam, que utilizaram violência física e que tiraram vidas a portugueses".