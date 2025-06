PS considera que "fará sentido" avaliar segurança da Assembleia da República

O Partido Socialista (PS) considera que "fará sentido" proceder a uma avaliação à segurança da Assembleia da República.

À Renascença, fonte da direção do grupo parlamentar do partido admite a "eventual necessidade" de adoção de medidas complementares para proteção do Parlamento e das pessoas que lá trabalham, desde funcionários a deputados.

É uma resposta no seguimento do caso que dá conta de que um grupo extremista estava a planear uma invasão à Assembleia da República, antes de ter sido desmantelado pela PSP.

O grupo parlamentar do PS considera que a avaliação deve ser feita nos órgãos próprios de gestão da Assembleia da República onde estão representados todos os partidos com assento parlamentar.

No programa "Casa Comum" da Renascença, Duarte Pacheco denuncia problemas na segurança da Assembleia da República. O social-democrata afirma na Renascença que a Assembleia é um dos órgãos de soberania que têm menos segurança.

"Praticamente qualquer pessoa pode entrar e fazer o que quiser", revela.