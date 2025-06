“Qualquer pessoa pode entrar e fazer o que quiser”? Parlamento admite rever regras de acesso, circulação e permanência

A Assembleia da República está a analisar uma proposta de alteração ao regulamento de acesso, circulação e permanência no Parlamento, após denúncias de falhas na segurança feitas por Duarte Pacheco, antigo deputado do PSD, no programa “Casa Comum” da Renascença.

Duarte Pacheco afirmou que "praticamente qualquer pessoa pode entrar e fazer o que quiser" na Assembleia da República, sublinhando a ausência de acompanhamento aos visitantes após a entrada.

Segundo o ex-deputado, há mesmo falhas no controlo de quem entra pelo estacionamento do edifício.

"No estacionamento, o que é controlado é a matrícula do carro. Não é quem lá vai dentro", disse Duarte Pacheco, relatando situações em que a sua mulher acedeu ao recinto sem qualquer verificação da sua identidade.