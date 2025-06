Chega critica não poder avançar com lei que tira nacionalidade a quem comete crimes graves

O Chega critica que não possa avançar com o projeto de lei que prevê tirar a nacionalidade portuguesa a quem cometa crimes graves. O partido viu a discussão impedida pelo presidente da Assembleia da República.

André Ventura aponta o dedo ao PSD e a Aguiar Branco, que alega serem, mais uma vez, uma força de bloqueio no Parlamento, e revela que vai recorrer da decisão de José Pedro Aguiar-Branco.

"A única coisa que eu noto com estranheza é que o líder do PSD diz que está de acordo, que podemos avançar por aí e o Presidente da Assembleia da República, indicado pelo PSD, acha que isto é inconstitucional. Portanto, das duas, uma, ou ninguém se entende no PSD, não é um bom sinal, ou então o primeiro-ministro não disse a verdade", acusou André Ventura, apontando que é "grave o Presidente da Assembleia da República, passados dois ou três anos, voltar a introduzir-se como árbitro constitucional no Parlamento e dizer que isto nem sequer pode ir a discussão".

"Eu pergunto-me, então, para que é que serve a especialidade dos projetos? Para que é que serve haver depois uma discussão na especialidade se não conseguimos usar isto para corrigir questões que podem ser de inconstitucionalidade, de ilegalidade orgânica, de irregularidade, enfim, das questões que devem ser corrigidas", continuou o líder do Chega, declarando que, "se o Presidente disse à partida, este projeto não pode entrar, dá a ideia de força de bloqueio e eu penso que a ideia de forças de bloqueio já devia ter sido ultrapassada em Portugal".