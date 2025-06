Governo admite medidas "em função da evolução" do preço dos combustíveis

O Governo pode aplicar medidas sobre o preço dos combustíveis dependendo da evolução do valor do petróleo. Segundo o setor, o preço do gasóleo deverá subir 8 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá passar a custar mais 3 cêntimos.

Em declarações esta sexta-feira, à margem da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, Joaquim Miranda Sarmento garantiu que o Governo vai "acompanhar" a situação e "ver como é que se desenvolve o conflito no Médio Oriente, obviamente esperando que ele se possa resolver mais rapidamente possível e em função daquilo que for a evolução futura do preço do petróleo", admitindo que "poderemos ou não atuar".

"O preço do petróleo está neste momento a 72, 73 dólares o barril, está muito longe daquilo que, por exemplo, foram os preços em 2022, a própria gasolina e gasóleo está muito longe daquilo que foram os preços de 2022 e que levou a que, a nível europeu se criasse um conjunto de apoios para o setor da energia para baixar o preço da energia", ressalvou o ministro das Finanças.