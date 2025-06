BE questiona Montenegro sobre "súbita intensificação" da utilização da Base das Lajes pelos EUA

O Bloco de Esquerda (BE) questionou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, se tem conhecimento da "súbita intensificação" do recurso à Base Aérea das Lajes, no arquipélago dos Açores, pela Força Aérea norte-americana, ou se recebeu alguma explicação, foi este sábado divulgado.

Numa pergunta entregue na sexta-feira na Assembleia da República e divulgada pelo partido hoje, a coordenadora nacional e deputada única do BE, Mariana Mortágua, refere a presença de mais de uma dezena de aviões reabastecedores da Força Aérea norte-americana na Base Aérea das Lajes, utilizada militarmente pelos Estados Unidos da América (EUA) no âmbito de um acordo de cooperação.

"Contactadas pela agência de notícias portuguesa, fontes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América não esclarecem se a presença destas aeronaves está relacionada com a situação no Médio Oriente, limitando-se a referir que "o Comando Europeu dos EUA acolhe habitualmente aviões militares (e pessoal) dos EUA em regime transitório, em conformidade com acordos de acesso a bases e sobrevoo com aliados e parceiros"", é referido na pergunta.

Mortágua salienta ainda que outras notícias e declarações públicas de responsáveis do Governo norte-americano, "incluindo do secretário de Estado, Marco Rubio, referem abertamente o apoio de forças militares norte-americanas à execução das operações de agressão ao Irão iniciadas pelo Estado de Israel no passado dia 13 de junho, em flagrante violação do Direito Internacional e logo condenadas por grande parte da comunidade internacional, bem como pelo secretário-geral da ONU, António Guterres".

A deputada única do BE pretende saber se o Governo português tem conhecimento "desta súbita intensificação do recurso à Base das Lajes por parte da Força Aérea dos Estados Unidos da América" ou se recebeu alguma explicação sobre estas movimentações.

O partido quer ainda saber se o Governo está disposto a "vedar as infraestruturas e os espaços marítimo e aéreo nacionais a qualquer navio ou aeronave, incluindo da Marinha e da Força Aérea dos EUA, envolvido em missões no quadro da agressão ilegal ao Irão".

Hoje, PS e PCP também já pediram ao Governo que esclareça esta situação.

Em declarações à Lusa, o deputado do PS Francisco César afirmou que os socialistas querem saber se o Governo foi notificado pelas autoridades norte-americanas acerca dos aviões reabastecedores que se encontram na Base das Lajes e se tenciona partilhar com os maiores partidos da oposição as razões deste movimento.

Francisco César disse ter conhecimento de 18 aeronaves deste tipo no arquipélago, 12 estacionadas naquela infraestrutura e mais seis em permanência no ar, cuja presença "é conhecida por toda a população" devido ao movimento constante.

Na sexta-feira, a Lusa constatou no local 12 aeronaves de reabastecimento aéreo naquela infraestrutura.

Questionada sobre a presença destas aeronaves nas Lajes, fonte do Departamento de Defesa dos EUA disse apenas que "o Comando Europeu dos EUA acolhe habitualmente aviões militares (e pessoal) dos EUA em regime transitório, em conformidade com acordos de acesso a bases e sobrevoo com aliados e parceiros".

"Para além disso, não temos mais nada a partilhar", acrescentou.

A Lusa perguntou se era habitual a presença deste número de aeronaves nas Lajes e se estava relacionado com a situação no Médio Oriente.

Questionou também se estava previsto um aumento de movimento de aeronaves militares na base das Lajes.

Na quarta-feira, a Lusa já tinha questionado o Departamento de Defesa dos EUA sobre um possível reforço da atividade militar nas Lajes, devido à situação no Médio Oriente, mas foi dito apenas que naquele dia não havia alterações a anunciar.