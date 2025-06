Marcelo felicita canoístas que chegaram ao ouro nos Europeus

O Presidente da República felicitou este sábado os cinco portugueses que conquistaram medalhas de ouro, em K1 1.000 metros e K4 500, nos Europeus de canoagem de velocidade de 2025, que decorrem em Racice, na República Checa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



"Numa prova em que já foi medalhado por nove vezes, Fernando Pimenta, com mais uma brilhante prestação, regressou ao lugar mais alto do pódio que já havia atingido em 2016, 2017 e 2018, resultados apenas possíveis com muito trabalho e dedicação a uma modalidade que continua a dar muitas alegrias a todos os portugueses", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República.