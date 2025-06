PCP exige "pronto e urgente" esclarecimento do Governo sobre uso da Base das Lajes pelos EUA

O PCP exigiu este sábado ao Governo português um "pronto e urgente esclarecimento" sobre a utilização da Base Aérea das Lajes, nos Açores, pela Força Aérea norte-americana, rejeitando a sua eventual utilização "na escalada de agressão contra o Irão".

"As notícias sobre a presença de aviões das forças armadas norte-americanas na Terceira, na região autónoma dos Açores, exigem um pronto e urgente esclarecimento por parte do Governo PSD/CDS", lê-se num comunicado dos comunistas enviado às redações.

Em causa está a presença de mais de uma dezena de aviões reabastecedores da Força Aérea norte-americana na Base Aérea das Lajes, utilizada militarmente pelos Estados Unidos da América no âmbito de um acordo de cooperação e cujo motivo ainda não foi totalmente esclarecido.

"O PCP condena a eventual utilização da Base das Lajes pelos EUA para a escalada de agressão ao Irão e alerta contra o envolvimento de Portugal nesta agressão face à política do Governo PSD/CDS de alinhamento e submissão ao imperialismo", é criticado no documento.

Os comunistas acrescentam que esta base "tem funcionado como um autêntico "porta-aviões" a meio do Atlântico para as ações belicistas dos EUA -- nomeadamente na Guerra do Golfo (1990), na invasão do Afeganistão (2001) ou na invasão do Iraque (2003)", reafirmando a sua oposição "à existência de bases militares estrangeiras em Portugal e à utilização de território português para ações de ingerência e agressão contra outros povos".

O partido liderado por Paulo Raimundo considera "da maior gravidade que o Governo do PSD/CDS em lugar de, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, pugnar por uma política de paz e de solução política dos conflitos, se alinhe com as forças do militarismo e da guerra".

"Em contraponto aos que animam e apostam na escalada militarista, o PCP sublinha a importância de se prosseguir e ampliar a luta em prol da soberania e independência nacionais e pela Paz, assim como a solidariedade com os povos vítimas das agressões do imperialismo", termina o comunicado.