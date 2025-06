Governo cria unidade nacional de estrangeiros da PSP

(em atualização)

O Governo vai criar uma Unidade Nacional de Estrangeiros na Polícia de Segurança Pública (PSP). É uma das decisões aprovadas pelo Conselho de Ministros no âmbito das alterações à Lei da Nacionalidade. O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que garantiu que "não" está em causa o regresso do Serviço nacional de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), nem a transformação da AIMA num novo SEF. A "solução", diz Leitão Amaro é criar uma unidade na PSP concedendo "meios" de atuação.

O Conselho de Ministros aprovou ainda alterações à lei de estrangeiros, que implicam a perda de nacionalidade para naturalizados que tenham cometido crimes graves com condenações de cinco ou mais anos de prisão. Quem tiver sido condenado não poderá obter a nacionalidade.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, falava esta segunda-feira na habitual conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, confirmando as alterações à Lei da Nacionalidade que já tinham sido anunciadas pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, no debate do programa de Governo que decorreu na semana passada no Parlamento.