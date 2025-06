Chega desafia Governo a descer impostos sobre combustíveis

O presidente do Chega desafiou esta terça-feira o Governo a comprometer-se com uma descida dos impostos sobre os combustíveis, pedindo ao executivo que dê essa garantia ainda antes da discussão do Orçamento do Estado para o próximo ano.

"O Chega decidiu hoje questionar o Governo, formalmente, sobre se vai ou não, antes do Orçamento do Estado, reduzir ou eliminar os impostos que estão neste momento a carregar os combustíveis", afirmou André Ventura, em declarações aos jornalistas antes de visitar um arraial em Lisboa.

O líder do Chega instou o ministro das Finanças a dar "uma garantia antes do Orçamento que o vai fazer", ou seja, que se comprometa com "uma descida ou uma eliminação do adicional ou uma descida sustentada do IVA sobre os combustíveis".

"Sabendo que só pode entrar em vigor no próximo ano, eu desafiava o Governo para evitar isto e para dar já uma garantia, que ainda não foi dada pelo ministro das Finanças, de que o fará neste Orçamento do Estado", referiu.