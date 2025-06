Constitucionalistas dividem-se sobre retirada de nacionalidade por crimes graves

Os constitucionalistas Paulo Otero e Pedro Bacelar de Vasconcelos divergem quanto à constitucionalidade da proposta do Governo que prevê a retirada da nacionalidade portuguesa, como sanção acessória, a cidadãos naturalizados condenados por crimes graves.

Em causa está uma das alterações à lei da nacionalidade anunciadas pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no final do Conselho de Ministros desta segunda-feira, que prevê a possibilidade de juízes decretarem, como sanção acessória, a perda de nacionalidade para cidadãos naturalizados há menos de dez anos que cometam determinados "crimes graves" com penas de prisão efetiva iguais ou superiores a cinco anos.

Em declarações à agência Lusa, o constitucionalista Paulo Otero defende que a medida apresentada esta segunda-feira no final do Conselho de Ministros não é inconstitucional, considerando que a cidadania, quando adquirida por efeito de naturalização, "pode estar sujeita a uma condição resolutiva".

"O que é que significa uma condição resolutiva? Um facto futuro e incerto, identificado na lei. Neste caso aqui, a prática de determinado tipo de crimes. É perfeitamente possível essa situação. Portugal não seria o único país a ter uma solução desse género", salienta.

Pelo contrário, o constitucionalista Pedro Bacelar de Vasconcelos, à Lusa, rejeita essa lógica e vê na proposta do executivo um "cruzamento perverso" entre a luta contra a criminalidade e o direito pela nacionalidade que viola a "consagração do valor da dignidade humana" inscrito na Constituição Portuguesa.

Sobre o princípio constitucional que prevê que nenhuma pena deva resultar na perda de quaisquer direitos, Paulo Otero frisa que esta perda de cidadania deve ser "determinada por um tribunal" e que o facto de ser uma sanção acessória contorna a questão constitucional, equiparando esta medida a outras como a perda de bens obtidos por corrupção ou tráfico de influências.