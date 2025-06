Direção de informação da RTP demitida pela administração

A direção de informação da RTP, liderada por António José Teixeira, foi demitida esta terça-feira, disse à Lusa fonte da empresa, sem avançar mais detalhes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



António José Teixeira era diretor de informação da RTP há mais de cinco anos, tendo sido indigitado para o cargo em 07 de janeiro de 2020.

As alterações inserem-se nas mudanças orgânicas que estavam previstas na RTP.

De acordo com a mesma fonte, já terá sido feito um convite para a substituição.

A Lusa contactou António José Teixeira e o presidente da RTP, Nicolau Santos, mas nenhum prestou declarações.



A nova organização da RTP vai passar a ter 23 diretores, contra os atuais 30 diretores e diretores adjuntos, anunciou hoje o Conselho de Administração, adiantando que saíram 97 trabalhadores no âmbito do plano de saídas voluntárias.

Num comunicado a que Lusa teve acesso, o órgão liderado por Nicolau Santos refere que "face aos objetivos inscritos no novo Projeto Estratégico para o triénio 2024-2026 e aos enormes desafios que os media enfrentam entende o Conselho de Administração (CA), depois de cuidada ponderação, ter chegado o momento para a reorganização interna da RTP".

Esta "urgente transição digital e a cada vez mais necessária otimização de processos exige um aumento da capacidade de resposta aos novos desafios na gestão do Serviço Público de Media", refere o comunicado.

Em 7 de janeiro de 2020, a administração da RTP, liderada por Gonçalo Reis, indigitou António José Teixeira para diretor de informação, bem como os diretores-adjuntos Adília Godinho e Joana Garcia (com a informação diária e RTP3), Carlos Daniel (com os programas de informação não diários) e Hugo Gilberto (com a redação do Porto e o desporto), e como subdiretores Luísa Bastos e Rui Romano.

Esta indigitação aconteceu depois de, em 19 de dezembro de 2019, a RTP ter proposto a acumulação da direção de informação e de programas da RTP1 e RTP Internacional, na mesma pessoa, ou seja, José Fragoso, mas a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) opôs-se.

Assim, em janeiro de 2020, António José Teixeira transitou da equipa anterior, substituindo Maria Flor Pedroso no cargo, depois da jornalista ter colocado o lugar à disposição na sequência do conflito que opôs a diretora e a equipa do "Sexta às 9", liderado na altura por Sandra Felgueiras.

[notícia atualizada às 17h56, com alteração do título]