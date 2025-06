Ex-secretário de Estado José Cesário vai presidir à Comissão de Negócios Estrangeiros

O PSD indicou o ex-secretário de Estado José Cesário para presidir à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e o deputado Almiro Moreira para a da Reforma do Estado, mantendo-se Paula Cardoso à frente da de Assuntos Constitucionais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



O PSD, o maior grupo parlamentar da Assembleia da República, tem direito a sete presidências de Comissões, incluindo à primeira, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias.

De acordo com fonte da direção do grupo parlamentar do PSD, o deputado Miguel Santos, que na anterior legislatura presidia à Comissão de Economia, será o presidente da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação.

O deputado e secretário-geral do PSD Paulo Cavaleiro vai presidir à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto (cuja presidência pertencia ao PS na XVI legislatura), Maurício Marques à de Agricultura e Pescas e Hugo Oliveira à de Ambiente e Energia, que tinha na presidência na anterior legislatura o social-democrata Salvador Malheiro, que assumiu o cargo de secretário de Estado das Pescas e do Mar no XXV Governo Constitucional.

Já José Cesário regressou ao parlamento depois de ter sido secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no primeiro executivo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro, cargo ocupado no atual Governo por Emídio Sousa, e irá assumir a presidência da Comissão de Negócios Estrangeiros, exercida na anterior legislatura pelo socialista Sérgio Sousa Pinto, que deixou o parlamento.

O Chega vai assumir as presidências de quatro comissões parlamentares (Defesa Nacional, Educação, Orçamento e de Transparência), tal como o PS (Assuntos Europeus; Economia e Coesão Territorial; Saúde; e Trabalho, Segurança Social e Inclusão).