Governo entrega proposta de lei para criar unidade de estrangeiros na PSP

O Governo (PSD/CDS) entregou esta quarta-feira no parlamento uma proposta de lei para criar a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) dentro da PSP, depois de, na última legislatura, PS e Chega terem chumbado um diploma semelhante. Depois do fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em 2024, as suas funções foram distribuídas pela PSP e pela então criada Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que ficou responsável pelo retorno, um sistema, que, segundo o Governo, não funciona e não permite fazer cumprir as ordens de expulsão de imigrantes.

A UNEF agora proposta integra as atribuições da AIMA "em matéria de afastamento, readmissão e retorno de cidadãos em situação irregular", pode ler-se no diploma entregue.

"A UNEF é uma unidade especializada no âmbito das missões da PSP, em matéria de estrangeiros, fronteiras e segurança aeroportuária, composta por serviços centrais e serviços desconcentrados", que se regem pelo mapa das regiões-plano (NUT). Compete à UNEF, segundo o diploma agora apresentado, "vigiar, fiscalizar e controlar as fronteiras aeroportuárias, assim como a circulação de pessoas nestes postos de fronteira", bem como "fiscalizar a permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, na área de jurisdição da PSP". Além disso, cabe à nova força "instruir e gerir os processos de afastamento coercivo, expulsão, readmissão e retorno voluntário de cidadãos estrangeiros, bem como elaborar normas técnicas com vista à uniformização de procedimentos", além de abrir "processos de contraordenação" no âmbito "do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional".