Hugo Soares reeleito líder parlamentar do PSD com 96,6% dos votos

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, foi esta quarta-feira reeleito líder do grupo parlamentar social-democrata com 96,6% dos votos, segundo fonte oficial da bancada.

Na eleição, votaram todos os 89 deputados do PSD, tendo-se registado 86 votos a favor, dois brancos e um nulo.

Na última legislatura, Hugo Soares tinha sido eleito líder do grupo parlamentar social-democrata com 98,7% dos votos (apenas um voto em branco), a 09 de abril do ano passado.

Hugo Soares vai ter 12 vice-presidentes da bancada, incluindo quatro novos "vices": os ex-secretários de Estado Estado Cristina Vaz Tomé e Paulo Lopes Marcelo, o deputado Bruno Ventura, eleito por Lisboa, e a deputada Dulcineia Moura, eleita pela Guarda, e que já era secretária do grupo parlamentar.

Os restantes oito vice-presidentes transitam da anterior direção de Hugo Soares: o ex-bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães, o antigo secretário-geral adjunto Hugo Carneiro, a antiga secretária de Estado Regina Bastos, o coordenador autárquico Pedro Alves, a antiga presidente da Câmara de Rio Maior Isaura Morais, o ex-líder da JSD Alexandre Poço, o deputado por Lisboa António Rodrigues e a deputada Andreia Neto, eleita pelo Porto.

Os novos secretários da bancada são Fernando Queiroga, antigo presidente da Câmara de Boticas, e João Antunes dos Santos, eleito por Leiria.

Da anterior direção do grupo parlamentar, saem Cristóvão Norte, que vai ser candidato à Câmara Municipal de Faro, Hugo Oliveira, candidato à Câmara das Caldas da Rainha, e outros dois elementos que deixaram a bancada para integrar o Governo: João Valle e Azevedo, secretário de Estado da Presidência, e Silvério Regalado, secretário de Estado da Administração Local.

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, anunciou que se iria recandidatar ao cargo na primeira reunião da nova bancada, em 02 de junho.

"É onde me eu me sinto bem e onde acho que posso continuar a ajudar o país, em primeiro lugar, e o Governo em segundo lugar", justificou então o também secretário-geral do PSD.

Hugo Soares já tinha sido presidente da bancada social-democrata, eleito em 19 de julho de 2017, com 85,4% de votos, tendo então sucedido no cargo a Luís Montenegro.

No entanto, apenas sete meses depois, em fevereiro de 2018, acabaria por convocar eleições antecipadas para o grupo parlamentar, depois de o novo presidente do PSD Rui Rio lhe ter manifestado o desejo de trabalhar com outra direção de bancada, e teve como sucessor Fernando Negrão, eleito com menos de 40% dos votos.

Hugo Soares é natural de Braga, nasceu em 02 de março de 1983 (42 anos), e tem sido o braço direito de Montenegro ao longo dos últimos anos.

Presidente da Juventude Social Democrata entre 2012 e 2014, foi deputado à Assembleia da República entre junho de 2011 e outubro de 2019 e, novamente, desde 2024.

Advogado de profissão e administrador de empresas, voltou à primeira linha da vida política com a vitória do atual presidente do PSD nas eleições internas de 2022 e assumiu o cargo de secretário-geral. Nas legislativas de 18 de maio deste ano foi reeleito deputado como cabeça de lista por Braga.