Ana Gomes não está surpreendida por António Vitorino não ser candidato a Belém. A socialista que foi candidata nas Presidenciais de 2021 refere que Vitorino atuou " como sempre o fez, alimentando a ideia a princípio, mas depois recuando".

"Não é surpresa. Surpresa para mim foi ver tanta gente nos média a alimentar a ilusão que ele seria candidato. Para mim, era óbvio que ele não seria candidato", diz, à Renascença.

Para a diplomata, António Vitorino "não tinha condições", porque podia representar "uma candidatura bastante perigosa", devido ao seu percurso em cargos públicos e privados que "podia suscitar muitas questões".

Ana Gomes aponta que o PS tem agora de reunir forças junto de um único candidato que, no seu entender, é António José Seguro.

"É mais uma evidência. É um homem sério e tem todas as condições para ser um excelente candidato e um excelente Presidente da República com capacidade para federa à esquerda e para lá da esquerda, no campo democrático", analisa.



António Vitorino anunciou esta quinta-feira que não será candidato às eleições presidenciais do próximo ano, referindo que não reuniu "consenso" entre socialistas para ser uma candidatura única no centro-esquerda.

O antigo líder do partido, Pedro Nuno Santos, também pretendia Vitorino como candidato com apoio dos socialistas nas eleições do próximo ano, enquanto o único candidato à liderança do PS, José Luís Carneiro, remeteu um eventual apoio para após as diretas deste fim de semana.