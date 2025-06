António Vitorino não vai ser candidato à Presidência da República

António Vitorino, anunciou esta quinta-feira que não será candidato às eleições presidenciais do próximo ano, referindo que não reuniu "consenso" entre socialistas para ser uma candidatura única no centro-esquerda.

"Não me apresentarei a candidato. Sempre disse que devia haver apenas um candidato nesta área política [a centro-esquerda]. A minha candidatura não conseguiu reunir o consenso para poder ser uma candidatura única desta área e, portanto, não me apresentarei a sufrágio", disse o antigo comissário europeu, ministro e diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, em declarações na SIC Notícias.

Quando questionado, o antigo ministro do PS não esclareceu quando decidiu que não iria entrar na corrida a Belém, numa altura em que já há um candidato da ala socialista - António José Seguro, ex-secretário-geral do PS.

"Um dia poderei falar sobre os esforços que fiz para que houvesse apenas uma única candidatura deste espaço político. O facto de eu falar não significa que haja só uma. Os candidatos não estão fechados e ainda há muito tempo, estamos a sete meses do ato eleitoral", afirmou, indicando que "não estão verificadas" as condições que entende necessárias para avançar.

Vitorino também não esclareceu se falou com Seguro, numa tentativa de o fazer retirar a sua candidatura: "A grande história fica para depois. Para hoje já chega", disse.

Nos últimos meses têm sido vários os rostos do PS a apoiarem Vitorino numa eventual candidatura à Presidência da República.

Em fevereiro, no Hora da Verdade da Renascença, Fernando Medina classificou o antigo comissário europeu como "o português mais bem preparado para ser Presidente".

Em abril, também em entrevista à Renascença, Ferro Rodrigues pressionou Vitorino para "não deixar o PS descalço" nas presidenciais.

O antigo líder do partido, Pedro Nuno Santos, também pretendia Vitorino como candidato com apoio dos socialistas nas eleições do próximo ano, enquanto o único candidato à liderança do PS, José Luís Carneiro, remeteu um eventual apoio para após as diretas deste fim de semana.