Carlos César: "Não estou preocupado" com opções do PS para as Presidenciais

O presidente do PS e secretário-geral interino do partido, Carlos César, avançou que "não está preocupado" com as opções socialistas para as eleições presidenciais e remeteu um posição para depois das autárquicas, que deverão realizar-se em outubro.

Em declarações exclusivas à Renascença, após o anúncio esta quinta-feira de António Vitorino de que não será candidato à Presidência da República, Carlos César anunciou que o próprio já lhe tinha dito a sua intenção.

"Não fiquei surpreendido com o anúncio da decisão do Dr. António Vitorino, porque ele próprio já me tinha dito qual era a sua decisão. O que posso dizer sobre as eleições presidenciais é que sei o que defendo que o PS deve fazer e saberei a seu tempo o que irei fazer", afirma.

"Depois das autárquicas, todos teremos tempo para falar e para decidir com oportunidade", acrescenta, referindo que "não está preocupado com essas opções nem como presidente do PS, nem como eleitor".

As declarações de Carlos César - e o anúncio de António Vitorino - surgem na véspera das eleições internas que vão eleger José Luís Carneiro como novo secretário-geral do partido, marcadas para este fim de semana, 27 e 28 de junho.