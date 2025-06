Derrota do PS nas autárquicas "não pode ser assacada" a Carneiro, defende Assis

Há um ano voltou para Bruxelas e, em semana de eleições internas no PS, Francisco Assis considera que uma "eventual derrota" dos socialistas nas eleições autárquicas do próximo outono "não pode ser assacada" a José Luís Carneiro, candidato único à liderança do PS.

Em entrevista ao Hora da Verdade, programa da Renascença e do jornal Público, o antigo líder parlamentar do PS e atual eurodeputado socialista elogia a "grande adesão" por parte dos militantes do PS à candidatura de José Luís Carneiro, que vai culminar com a eleição do antigo ministro da Administração Interna como secretário-geral do PS, no próximo sábado.

José Luís Carneiro prepara-se para ser candidato único à liderança do PS. Isto é um bom sinal, só haver um caminho a escolher num dos maiores partidos em Portugal?

Não podemos obrigar ninguém a ser candidato ao PS. Só apareceu uma candidatura, que aparentemente suscitou grande adesão junto dos militantes. Este é um momento difícil, vamos ter eleições autárquicas dentro de poucos meses, logo a seguir teremos eleições presidenciais, sofremos uma derrota muito dura, na sequência de derrotas que os partidos socialistas e sociais-democratas têm vindo a sofrer um pouco por toda a Europa.

Há por isso que agir, o PS não pode parar e não nos podemos transformar numa espécie de mosteiro de reflexão, onde nos fechamos e ficamos a discutir uns com os outros o que está mal e o que está bem. Há que agir de imediato porque temos eleições num horizonte próximo, mas evidentemente é preciso fazer um grande esforço de reflexão e de reflexão partilhada.

Há um falso unanimismo em torno de José Luís Carneiro?

Não há nem unanimismo nem falso unanimismo. Há uma candidatura única que vai vencer naturalmente. Há uma coisa que é preciso percebermos: não há líderes de transição e não há líderes no exílio. Por isso, José Luís Carneiro é um líder em toda a plenitude.

Nós estamos a enfrentar problemas novos e seria muito estranho que, perante problemas novos, todos tivéssemos a mesma resposta. Não vamos ter, é natural que haja sensibilidades distintas. As divergências não podem ser de tal ordem que ponham em causa a coesão programática do Partido Socialista e eu julgo que isso, francamente, não está neste momento em causa.

Fernando Medina estará a guardar-se para daqui a dois anos?

Não acho que ninguém se esteja a guardar. Esse tipo de cálculos não se deve fazer em política. Nos tempos que correm, dois anos são uma eternidade.

José Luís Carneiro tem margem para passar incólume se o PS tiver uma derrota nestas próximas eleições autárquicas?

Se porventura essa derrota ocorrer, em nenhuma circunstância pode ser assacada ao novo líder do partido. Ele assume funções em circunstâncias extraordinariamente difíceis. O Chega teve uma expressão eleitoral muito significativa e verdadeiramente não somos capazes de perceber de que forma se vai projectar nas eleições autárquicas.

O PS deve apoiar candidatos autárquicos que já foram criticados por dirigentes, como é o caso do candidato em Benavente, Pedro Gameiro, pelas declarações que teve sobre a construção de uma mesquita no concelho, ou Ricardo Leão em Loures, ou Sónia Sanfona em Alpiarça?

As declarações que fizeram foram completamente diferentes umas das outras. Quando se é candidato por um partido político, tem de haver um compromisso assinado com os valores, as referências e o programa desse partido. Parece-me que essa minha ideia não foi assim muito bem acolhida. Em relação ao Ricardo Leão e à Sónia Sanfona, não tenho a mais pequena dúvida de que podem e devem ser candidatos do Partido Socialista. Em Benavente, eu não conheço bem.

Está confiante numa vitória do PS no Porto? Manuel Pizarro é candidato pela terceira vez.

Ele estará certamente convencido de que tem condições para ganhar, senão não se apresentava pela terceira vez.

Mas o Francisco Assis não está, é isso?

Não é uma questão de estar ou deixar de estar. Eu tenho consciência de que a disputa pela Câmara do Porto é uma disputa bastante difícil, por diversas razões. A direita está unida. A esquerda está uma vez mais dividida. Dada a natureza do nosso sistema eleitoral autárquico, faria sentido que se fizessem grandes coligações à esquerda para enfrentar coligações à direita. Infelizmente, parece que isso não vai suceder na cidade do Porto. E não sucedendo, diminui as possibilidades de vitória da esquerda no Porto. E digo isto com grande tristeza.

Há pouco falava da necessidade de reflexão do PS na sequência do resultado das legislativas. O que é que, a seu ver, José Luís Carneiro deve fazer para relançar o PS?

Uma das coisas que têm de ser feitas é, de facto, uma grande discussão, com conteúdo, sobre o que se está a passar na Europa, que está a conduzir a uma progressiva perda de influência eleitoral dos partidos socialistas e sociais-democratas.

Recordo os anos de 1989, 90, o que se passou com o declínio histórico dos partidos comunistas, que estavam atónitos, perplexos com o que estava a acontecer. Havia um mundo que se tinha encerrado e havia um mundo novo que colocava questões distintas para as quais tinham de estar preparados.

Compara a situação actual dos partidos socialistas com a dos partidos comunistas dessa altura?

Não sendo tão grave a situação. Apesar de tudo, deve-se olhar para o exemplo do Partido Comunista Italiano, que tinha hábitos de discussão democrática. O socialismo democrático, a social-democracia foram pensados e aplicados no contexto de sociedades industriais, com sujeitos históricos fortes e conhecidos, com divisões classistas também muito bem determinadas, que viabilizaram duas coisas importantes, que foi a manutenção da democracia liberal e a construção de um grande Estado social. Um sem o outro não consegue sobreviver.

Neste momento, o PS perdeu a tracção com a realidade?

A realidade mudou muito, na verdade. Todos os partidos têm dificuldade. Temos alguma dificuldade em lidar com uma realidade que está numa mudança extraordinariamente acelerada. E isso gera várias coisas, em primeiro lugar, uma ansiedade. A ansiedade que se apoderou das sociedades tende a que se procurem respostas quase de natureza profética. Aliás, os grandes profetas nascem nos momentos de grandes crises das sociedades. A história ensina-nos isso. As soluções proféticas, hoje, têm a forma dos discursos extremistas e aquilo que chamamos um pouco "discurso populista". E isso está a favorecer claramente a extrema-direita. Pode até, num momento ulterior, favorecer também a extrema-esquerda e populismos de esquerda.

Esteve presente na apresentação de António José Seguro como candidato a Belém. Acha que goza de popularidade suficiente para ser candidato?

O António José Seguro é uma personalidade que suscita uma enorme adesão na sociedade portuguesa, pelas suas características. Os partidos não propõem candidatos. Os candidatos não são emanações das vontades partidárias e dos aparelhos partidários.

As pessoas apresentam-se. Ser candidato é uma decisão individual. Tem uma rede de apoio vasta, gente do Partido Socialista, mas também de figuras exteriores ao Partido Socialista, mais à esquerda ou mais à direita. Começa a ser visto pela sociedade portuguesa como um candidato quase natural.

Mas não pelo PS, que adiou uma decisão só para Outubro. Isto faz sentido?

O José Luís Carneiro entende que este assunto deve ser discutido depois das eleições autárquicas. Compreendo essa decisão. Vejo nisso uma grande preocupação com uma concentração das energias da direcção do partido nas eleições autárquicas. Não acho que isso seja uma questão. Acho que a questão está resolvida, na minha perspectiva.

E como é que tem visto as críticas reiteradas de Augusto Santos Silva a António José Seguro, antes da apresentação da candidatura e já depois?

Bom, tem sido uma constante. Augusto Santos Silva não aprecia a candidatura presidencial do António José Seguro. Acho também que já não vale muito a pena insistirmos nesse tema. Como estava a dizer, eu estou plenamente convicto de que este assunto está resolvido. Que se criou uma onda de adesão de tal ordem a Seguro que o PS, claramente, acabará a apoiá-lo quando quiser apoiar, na altura própria.

A meta de atingir 5% do PIB em defesa é realista?

É evidente que nós temos de fazer um esforço de defesa. Não há nenhum país que não tenha feito esse esforço de defesa. Até por uma questão muito simples: podemos querer não ter inimigos e podemos recusar-nos até a identificar os inimigos, mas haverá sempre quem nos identifica a nós como inimigos e a partir desse momento nós temos de nos saber defender.

Quanto aos 5%, confesso que tenho alguma dificuldade em aceitar a obsessão com esse número. Até há muito pouco tempo, eram 2%. E percebia-se que havia um esforço grande que era necessário fazer e tinha de ser feito para alcançarmos essa meta dos 2%. Quem nos lembrou isso até, em primeiro lugar, não foi o actual Presidente dos Estados Unidos. Foi o Obama. Isso era um dado mais ou menos adquirido. Agora, passar, de repente dos 2% para os 5% tem de ser profundamente discutido. Temos de ver o que é que vamos fazer. Temos é de aumentar a interoperabilidade entre os vários Estados europeus. Temos de produzir mais nesse domínio para não ficarmos dependentes de outros produtores. Temos de melhorar consideravelmente a nossa capacidade de intervenção, de projecção da nossa força, até no plano externo, porque só assim é que seremos respeitados. Portanto, há um longo caminho a percorrer. Tem de ser discutido o financiamento, que vai gerar grandes divisões entre vários países europeus.

Temos também de manter um Estado social forte, sobretudo numa altura como esta. Qualquer enfraquecimento do Estado social conduziria, inevitavelmente, a um triunfo da extrema-direita em vários países europeus. Nós temos de ter alguma ponderação na forma como tratamos este assunto.

Luís Montenegro diz que não vai pôr em causa o Estado social.

Quem diz isso tem de fazer a demonstração disso mesmo. Quando se fazem afirmações dessa natureza, têm de se fazer contas muito rigorosas e tem de se apresentar essas contas às pessoas. As pessoas hoje têm capacidade crítica para avaliar esses números. A política é feita de opções. Eu tenho consciência de que é necessário aumentar o nosso esforço em matéria de defesa. Tenho dúvidas de que tenhamos condições para avançar rapidamente para os 5% ou sequer que isso seja absolutamente imprescindível para garantir a defesa europeia.

A utilização da base das Lajes como apoio ao ataque dos Estados Unidos ao Irão, feito à margem do direito internacional, chocou-o?

Não. Bom, essa questão do direito internacional, como sabe, é discutível. Temos uma grande aliança histórica com os Estados Unidos.

E o Governo deve ainda dar explicações ou não? Acha que o assunto já está arrumado?

Penso que o Governo já deu as explicações que tinha a dar nesse domínio.

O PS deve negociar estas leis, lei da nacionalidade, as novas regras para a imigração, com o Governo, ou deixar o executivo da AD negociar apenas à direita?

Bom, o executivo da AD tem dado alguns sinais de que está mais preocupado em agradar ao Chega do que em ter uma negociação séria com o Partido Socialista. E o PS deve ser ponderado nesse domínio. Não vejo necessidade de alterar a lei da nacionalidade.

Das medidas que foram aprovadas na segunda-feira no Conselho de Ministros, discorda de todas aquelas alterações?

Não digo que discorde de todas as alterações. Mas o reagrupamento familiar é essencial para a inserção dos imigrantes na vida do país que passam a habitar. Quanto à questão do conhecimento da língua, aí estou de acordo.

O PS deve manter abertas as portas para o diálogo parlamentar com o Governo. Agora, quando em determinados pacotes, como aquele que referiu, o Governo dá sinais claros de privilegiar em absoluto uma linha de orientação mais próxima do Chega do que do Partido Socialista, o PS tem de ponderar seriamente o que fazer. E o país precisa, de facto, de um PS que seja capaz de fazer oposição clara ao Governo.