Governo dos Açores quer parte do novo investimento em Defesa. Bolieiro aposta em vigilância no mar contra “espionagem” e “sabotagem”

O presidente do Governo regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, reclama para as ilhas parte do investimento em Defesa de 2% do PIB com que Portugal se comprometeu na cimeira da NATO.~

Numa curta conversa com a Renascença, em Ponta Delgada, o governante diz que a região é um “ativo” e não um “encargo” e desafia: “Espero bem que possa representar, por parte do Estado português e da NATO, a valorização do nosso território”.

À margem da conferência que está a decorrer na ilha de São Miguel e que assinala os 40 anos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), José Manuel Bolieiro alerta para a necessidade de criar infraestruturas de vigilância das águas do Atlântico Norte como forma de “dissuasão” contra eventuais “inimigos”, evitando ainda potenciais atos de espionagem ou de “sabotagem” dos cabos submarinos.

José Manuel Bolieiro garante ainda que “não houve nenhuma anormalidade” com a paragem na base das Lajes de aviões reabastecedores dos aparelhos dos Estados Unidos da América que atacaram alvos no Irão, referindo mesmo que na ilha Terceira “estão habituados às dinâmicas” dos militares norte-americanos.

O primeiro-ministro comprometeu-se, na cimeira da NATO, a cumprir o investimento de 2% do PIB em Defesa, anunciando 1.000 milhões de euros ainda este ano. A Região Autónoma dos Açores e o Governo dos Açores também podem contribuir para este aumento do investimento na defesa?

Nós somos sobretudo um ativo e não um encargo e por isso nós estamos a participar como um ativo, um potencial que a NATO não teria sem os Açores. Estou a demonstrar à NATO, à União Europeia e ao país, que nós estamos aqui de corpo inteiro para sermos esta fronteira de segurança, de defesa e de projeção tecnológica para a dimensão da segurança ocidental e do mundo.

E em que é que isso resulta na prática?

Para nós devia resultar num rendimento, numa remuneração. Verdadeiramente é assim. Para a União Europeia, para Portugal e para a NATO, em particular, penso que é uma oportunidade de valorizar os Açores através dos investimentos que podem ser feitos aqui. Muscular, em certa medida, essa fronteira de segurança e defesa, bem como também de capacitação dissuasora da guerra e promotora da defesa ocidental. Isso tem de representar investimentos. Espero bem que possa representar, por parte do Estado português e da NATO, a valorização do nosso território, da nossa posição estratégica e geoestratégica, mas também algum investimento que alavanque a nossa economia.

E onde é que cabe aí a base das Lajes?

A base das Lajes será sempre relevante. O nosso posicionamento geoestratégico, se fosse reduzido apenas à base, e não é, ela estaria apenas ligada às questões aeronáuticas e, portanto, da ligação aérea da defesa e da logística e dos meios aéreos. Mas, na verdade, cada vez mais, a nossa posição também é no domínio do mar, quer à superfície, quer submarina, com a vigilância do percurso que se faz no Atlântico todo. E, portanto, acho que é bom ter infraestruturas marítimas também muito habilitadas e Forças Armadas muito vigilantes das atividades exercidas, eventualmente, pelos nossos potenciais inimigos ou por aqueles que são verdadeiramente um risco e um perigo. Tem de haver instalação de capacidades submarinas e de superfície, de vigilância, controlos, domínio e projeção de meios para a defesa e persuasão.

Instalou-se uma polémica em torno da base das Lajes porque recentemente funcionou como ponte para o reabastecimento de aviões americanos. Esta situação não provoca desconforto ao Governo da região autónoma? Teve conhecimento prévio?

Nada saiu da normalidade. A base das Lajes é utilizada pelos Estados Unidos e o relacionamento que existe é entre Estados, entre o Estado português e o Estado norte-americano, portanto, a região autónoma dos Açores não tem um exercício de soberania nesta matéria. Tem havido um excelente relacionamento quer do Governo da República em relação à informação e à posição de uma base em área portuguesa, quer também da relação da presença militar dos Estados Unidos. Portanto, não houve nenhuma anormalidade, foi tudo seguido com a normalidade do costume.

Portanto, eu não tenho aqui nem que me sentir especialmente focado nesta matéria porque não há nenhuma anormalidade. Os terceirenses e os lajenses estão habituados às dinâmicas que tantas vezes, ao longo de todos estes anos, a base das Lajes teve da parte das Forças Armadas dos Estados Unidos.

o que aconteceu nos últimos dias dá razão aos que há 10 anos defendiam que a base das Lajes não devia ter sido desafetada ou desativada, como foi naquela altura, por parte da administração norte-americana?

Bom, para ser rigoroso, não houve uma desativação, houve um downgrade relativamente à presença de militares das Forças Armadas dos Estados Unidos na base das Lajes. É diferente de uma desativação.

Estou convencido que o entendimento será sempre o de valorizar os Açores em geral e não apenas a base, mas acho que também os eventos mais recentes ajudam a que as narrativas não tendam à desvalorização, pelo contrário, mas à prudente valorização e reconhecimento. E reforço: as capacidades logísticas que possam surgir de investimentos diretamente de Portugal, diretamente da NATO ou dos próprios Estados Unidos na sua própria base, serão, obviamente, uma alavanca também para o nosso desenvolvimento com infraestruturas.

Vivemos em ilhas onde a força do mar e a tendência para a erosão da orla costeira é muito intensa e provoca a fragilidade das obras marítimas ou dos aeroportos. Portanto, é bom não só ter o que é adequado para a defesa e segurança, mas também o que é adequado para a mobilidade e aterragem ou atracagem de navios ou até controlo de submarinos, de espionagem e de sabotagem dos cabos submarinos.