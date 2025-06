Major-general Isidro Morais Pereira avalia candidatura à Presidência da República

O major-general Isidro Morais Pereira está a ponderar uma candidatura à Presidência da República, avançou esta quinta-feira o Observador e confirmou a Renascença junto do próprio.

O também comentador na CNN Portugal sobre temas de Defesa confessa que a decisão ainda não está tomada e não descarta um eventual apoio do Chega, mas garante que até ao momento não houve contactos com o partido.

Em declarações à Renascença, o potencial candidato às eleições do próximo ano diz que recebeu muitos pedidos para uma candidatura.

"Muitos cidadãos anónimos, muitas pessoas com que me encontro na rua - já não é de hoje, já há bastante tempo que isso acontece - me têm pedido para me candidatar porque se reveem na minha pessoa, eventualmente. E depois de tanto ouvir, estou a ponderar. Ainda não decidi, mas estou a ponderar", afirmou.

Sobre um possível apoio do Chega, Isidro Morais Pereira não confirma e diz mesmo que o próximo Presidente da República não deve recusar o apoio de partidos políticos.

"Se alguém pretende ser o Presidente de todos os portugueses, não deve enjeitar o apoio de partidos, sejam eles quais foram", afirma à Renascença, referindo que, até à data, "não houve contactos" entre si e o Chega.

A confirmar-se a candidatura, Isidro Morais Pereira será o segundo militar na corrida a Belém, depois do almirante Henrique Gouveia e Melo. Entre os candidatos já confirmados estão também Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD, António José Seguro, Joana Amaral Dias, Tim Vieira e André Pestana.