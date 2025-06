Mariana Vieira da Silva. Governo fez "o maior ataque à imigração regulada" com novas medidas

Mariana Vieira da Silva critica o Governo por apenas querer "marcar terreno num debate político" do que fazer "uma efetiva transformação" no país.

No programa "Casa Comum", da Renascença, a antiga ministra socialista comenta as medidas anunciadas no ultimo Conselho de Ministros e dá o exemplo das limitações ao reagrupamento familiar.

"Se o problema é que as pessoas ficam em situação de carência e precisam de apoios sociais, os números falam por si só. As contribuições para a Segurança Social são muitíssimo maiores do que quaisquer subsídios recebidos", contrapõe a dirigente socialista, contra as limitações ao mecanismo que permite a reunião do imigrante com os seus familiares mais próximos.

O Governo exige dois anos de residência legal para que o direito ao reagrupamento familiar possa ser exercido, sendo restrito a menores estejam em território nacional a menores. Em Conselho de Ministros, o Executivo obriga a que o alojamento e os meios de subsistência sejam adequados "sem incluir prestações sociais". Estão também previstas medidas obrigatórias de integração para a família, como aprendizagem da língua e frequência do ensino obrigatório para os menores.

"Nunca ninguém traz filhos pequenos para um país se não for para lhe dar melhores condições de vida. Não é isso que a história de séculos de imigração nos diz", insiste Mariana Vieira da Silva face às contingências agora definidas.