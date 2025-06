Ministra da Saúde vai continuar no cargo: "Nunca fugirei às minhas responsabilidades"

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, garantiu esta quinta-feira que não se vai afastar do cargo após uma inspeção ter concluído que o óbito de um homem durante a greve do INEM podia ter sido evitada.

Em declarações à margem da tomada de posse do bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, em Lisboa, a governante diz que "não houve" relação entre a morte e a greve e garantiu que estará "sempre disponível" para responder aos pedidos de esclarecimento de PS, Chega, Iniciativa Liberal e PCP.

"Uma coisa é certa, nunca fugirei às minhas responsabilidades de natureza política, mas o que hoje aqui está em causa, através de um relatório que é o espaço certo para se fazer esta avaliação, é que não houve, repito, não houve nenhuma relação entre a infeliz ocorrência e a greve do INEM", afirmou Ana Paula Martins.



"Estou sempre disponível para responder a todas as questões que me sejam postas em qualquer circunstância e continuarei a trabalhar sob a liderança do meu primeiro-ministro", apontou.

Esta noite, o primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou em Bruxelas, à margem da reunião do Conselho Europeu, que "haverá oportunidades" para que o tema seja objeto de "escrutínio político".