Montenegro descarta reprogramar PRR para financiar projetos de Defesa

Ao todo, o PRR português tem um valor de 22,2 mil milhões de euros, com 16,3 mil milhões de euros em subvenções e 5,9 mil milhões de euros em empréstimos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que dizem respeito a 376 investimentos e a 87 reformas.

Portugal antecipou, para este ano, a meta de alocar 2% do seu Produto Interno Bruto (PIB) à área da defesa e, de acordo com Luís Montenegro, isso será feito apenas "à custa do orçamento" nacional.

"Temos aberto um diálogo com a Comissão [...] e temos abertas todas abertas todas as possibilidades de financiamento", apontou.

Montenegro lembrou que já existem "alguns investimentos" incluídos no PRR dedicados ao setor e que o programa "não será usado" para financiar as novas prioridades dada a atual instabilidade geopolítica.

" Do ponto de vista do PRR, não é nossa intenção neste momento estar a reprogramá-lo com vista a dotar a área da defesa de maneira diferente do que está hoje em execução", afirmou, em Bruxelas, à margem de uma reunião do Conselho Europeu dedicada à área da segurança.

"Fortíssima preocupação" com situação em Gaza

Montenegro afirmou também que o Conselho Europeu foi inequívoco no que diz respeito à "fortíssima preocupação" com as violações dos direitos humanos por parte de Israel em Gaza, considerando que é uma situação "para lá do limite".

"As conclusões [do Conselho Europeu] são inequívocas", disse, acrescentando que há uma "fortíssima preocupação" dos líderes dos 27 países do bloco comunitário em "desbloquear todos os fluxos humanitários", na sequência de um bloqueio por parte de Israel à entrada de apoio humanitário para a população palestiniana, desde o início de março.

Luís Montenegro disse que no enclave palestiniano se vive uma "situação catastrófica" que está "para lá do limite".

Face à pressão internacional, o Governo israelita deixou passar alguns camiões com ajuda humanitária, mas as Nações Unidas e várias organizações não-governamentais advertiram que é insuficiente para suprir as necessidades da população palestiniana.

Sobre a revisão do acordo de associação com Israel, o líder do executivo disse que os chefes de Estado e de Governo da União Europeia estão a aguardar uma proposta da alta-representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, para rever ou até suspendê-lo.

De acordo com um relatório, Israel terá violado o Artigo 2.º do acordo de associação com a União Europeia, que abrange o respeito pelos direitos humanos como elemento essencial para as relações entre Telavive o bloco político-económico europeu.