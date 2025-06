Novas taxas no IRS? Veja aqui o que pode poupar

A redução de IRS há muito que vinha a ser anunciada e na última noite o primeiro ministro anunciou, na RTP, que a proposta tinha sido aprovada em Conselho de Ministros horas antes de ser anunciado que a mesma tinha já sido entregue no parlamento.

O documento do Governo vai ser ainda alvo de avaliação pelos partidos.

À Renascença, fonte parlamentar do Chega já adiantou que o partido vai apoiar a redução de IRS proposta do Governo, mas adianta que vai negociar algumas alterações.

Com a proposta entregue, o executivo prevê um alívio da carga fiscal em 500 milhões de euros este ano.

No documento, o Governo propõe uma redução de 0,5 pontos percentuais nos 1º, 2º e 3º escalões. Uma descida de 0,6 pontos percentuais no 4º, 5º e 6º escalões de uma redução de 0,4 pontos percentuais no 7º e 8º escalões. Apenas o 9º escalão do IRS, ficará sem alterações.

O ministério das Finanças, divulgou já várias simulações para se compreender o efeito que a redução do imposto terá nos rendimentos dos portugueses.

No caso de uma pessoas solteira, sem filhos, que seja um trabalhador dependente e com um salário bruto mensal de mil euros, com os novos escalões, teria uma poupança de mais de 34 euros este ano face às taxas que estão em vigor. No total, este ano iria pagar 409 euros. Recorde-se que neste caso, já houve reduções no IRS duas vezes, em agosto do ano passado e no início deste ano com a atualização feita no Orçamento do Estado.

Um casal, sem filhos, que receba um salário bruto de mil euros, teria uma poupança de 67 euros com um total de 918 euros pagos até ao final do ano.

Mas o maior impacto será sentido nos contribuintes que se insiram nos 4º, 5º e 6º escalões.

Por exemplo, voltando ao caso de um solteiro sem filhos mas com um salário mensal de 2 mil e 500 euros brutos. Neste caso, que se insere no 5ºescalão, a poupança com o novo IRS será 166 euros.

Consulte qual será o seu caso nas tabelas abaixo: