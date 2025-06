PS exige explicações da ministra da Saúde sobre morte evitável durante greve no INEM

O Partido Socialista quer que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, dê explicações urgentes no Parlamento, depois de um relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) ter revelado que a morte de um homem durante a greve dos técnicos do INEM, em novembro de 2024, poderia ter sido evitada.

“A senhora ministra tem de vir ao Parlamento assumir as suas responsabilidades. Não se pode esconder”, afirmou a deputada socialista Mariana Vieira da Silva, sublinhando que o Governo falhou na gestão da greve que deixou o sistema de emergência nacional em colapso. A deputada considerou que o Governo tem gerido o INEM de uma forma negligente e quer que a ministra assuma as suas responsabilidades,

A audição parlamentar será pedida com carácter de urgência, após a divulgação do relatório que confirma que o utente de 53 anos, residente no concelho de Pombal, teria sobrevivido se tivesse recebido socorro em tempo útil. A vítima sofreu um enfarte agudo do miocárdio e acabou por morrer sem ter sido transportada numa Via Verde Coronária para uma unidade hospitalar com capacidade para realizar uma angioplastia de emergência.

“O socorro não aconteceu num tempo mínimo e razoável”, admitiu a IGAS num comunicado divulgado na quarta-feira, apontando falhas graves na resposta do INEM nesse dia, marcado por uma greve dupla — dos técnicos de emergência pré-hospitalar às horas extraordinárias e da administração pública.

Questionada sobre o apoio do PS à comissão parlamentar de inquérito à gestão do INEM proposta pela Iniciativa Liberal, Mariana Vieira da Silva foi cautelosa. “Só tomaremos posição depois de conhecermos o conteúdo concreto da proposta.”

Ainda assim, o tom da deputada deixa claro que a tensão está a aumentar em torno da atuação do Governo nesta matéria. Para os socialistas, é tempo de deixar as dúvidas e assumir responsabilidades políticas pelas falhas neste serviço.