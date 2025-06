Albuquerque insiste em nova lei das Finanças Regionais. "É injusto penalizar quem tem sucesso"

O líder do Governo regional começou por indicar que a Madeira "tem um crescimento continuado há 48 meses consecutivos" , tendo crescido entre 2023 e 2025 3,2% acima da média nacional e lançou ainda antevisão de que este ano o arquipélago consegue um crescimento de 8 mil milhões de euros o que de acordo com o Miguel Albuquerque significa uma subida de "8,3% do PIB" da região.

No encontro Fora da Caixa, organizado pela Caixa Geral de Depósitos , Miguel Albuquerque indica que o arquipélago da Madeira é prejudicado no Fundo de Coesão por causa da atual lei em vigor, mesmo tendo bons resultados económicos.

O presidente do Governo Regional da Madeira insiste na necessidade de se fazerem alterações na lei das Finanças Regionais que estabelece a relação entre o Estado central e as ilhas.

Ainda nos números apresentados durante o discurso que abriu o encontro Fora da Caixa realizado esta sexta feira no Funchal, Miguel Albuquerque deu nota de que o rendimento per capita na ilha passou para mais de 27 mil euros no final do mês, colocando a Madeira acima da médica nacional.

Contudo, o governante diz que a indexação do Fundo de Coesão na Lei das Finanças Regionais os coloca numa situação em que são penalizados. "O mais injusto é penalizar no Fundo de Coesão quem tem sucesso no crescimento", lamenta.

O presidente da Madeira quer por isso avançar com uma alteração na lei.

No discurso, Miguel Albuquerque começou ainda por destacar a necessidade de de aumentar o investimento em Defesa, alertando que face ao atual contexto internacional é uma evidência a "necessidade da europa ganhar maior autonomia na Defesa e na Segurança".

A terminar, o social democrata agradeceu ainda a Fernando Medina, antigo ministro das Finanças do PS, pelo trabalho que desempenhou nos cargos governativos que foi importante para a região". "Não esquecemos quem fez bem à Madeira", sublinhou.