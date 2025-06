Augusto Santos Silva revela se é candidato a Belém na quarta-feira

Santos Silva considera que "as três candidaturas até agora formalmente apresentadas" — as de Luís Marques Mendes, Henrique Gouveia e Melo e António José Seguro, assume-se, apesar de também já Joana Amaral Dias ter lançado a candidatura — "não esgotam nem o espaço político nem as propostas e perfis que devem estar representados nas eleições presidenciais do próximo mês de janeiro".

António Vitorino revelou esta quinta-feira que não vai ser candidato a Belém. "Sempre disse que devia haver apenas um candidato nesta área política [a centro-esquerda]", apontou o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, referindo-se à candidatura de Seguro para afirmar que "a minha candidatura não conseguiu reunir o consenso para poder ser uma candidatura única desta área e, portanto, não me apresentarei a sufrágio".