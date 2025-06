Fecho de centros comerciais ao domingo com chumbo garantido no Parlamento

O projeto que pede o encerramento de centros comerciais aos domingos tem chumbo garantido no Parlamento esta sexta-feira.

Apenas o PCP, o Bloco de Esquerda e o Livre estão ao lado da iniciativa apresentada por cidadãos que pretende alterar o regime dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

A proposta, que foi subscrita por mais de 23 mil pessoas, previa o encerramento de superfícies comerciais aos domingos e feriados e a redução do período de funcionamento destes espaços até às 22 horas, enquanto o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei semelhante, mas com exceções para cinemas e restaurantes.

No debate desta quinta-feira, no Parlamento, o líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio, disse a necessidade de privilegiar a família, mas alertou que seria um “desastre económico” para o país. Já Ricardo Araújo, do PSD, defendeu que "suprimir o domingo nas grandes superfícies significa ameaçar 40 mil postos de trabalho", enquanto Carlos Guimarães Pinto indicou que trabalhar ao domingo pode ser uma “opção do trabalhador” ou uma “oportunidade para estudantes”.

O PS, que também é contra a medida, quer que seja na negociação coletiva que trabalhadores consigam encontrar o equilíbrio entre trabalho e família.

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, defendeu que os horários desregulados têm consequências para a vida dos trabalhadores, uma preocupação a que o Parlamento deve dar resposta.

"As grandes superfícies esvaziaram o centro das cidades e das vilas. Muitas das pequenas lojas não sobreviveram à abertura dos centros comerciais. É por isto que devemos acompanhar esta iniciativa dos cidadãos", afirmou.

No final do debate, Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, disse que foram ouvidas, nesta sessão, várias versões de uma mesma narrativa.

"Defendem muito os trabalhadores e as famílias, mas temos pena. Ainda tentam convencer [os cidadãos] que está a ser rejeitada a proposta pelo seu bem. Senhores deputados trabalhem ao domingo e por turnos para verem", afirmou.

A votação final das iniciativas acontece esta sexta-feira, mas tem já chumbo garantido: apenas PCP, Livre e Bloco de Esquerda votarão a favor, enquanto o PAN não declarou o seu posicionamento.