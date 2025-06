Marcelo: há margem financeira para atingir meta na Defesa e cumprir promessa de baixar IRS

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assegurou na manhã desta sexta-feira que existe margem financeira para o cumprimento das metas orçamentais na área da Defesa, nomeadamente o objetivo dos 2% do PIB, ao mesmo tempo que se concretizam medidas de alívio fiscal e apoio social.

Sobre os casos do INEM e Spinumviva, Marcelo alega não ter dados suficientes para comentar.



“Acaba de ser anunciada uma baixa do IRS, entre outras medidas sociais, o que significa que há um Orçamento e um clima financeiro que permitem, por um lado, responder à realidade social e estimular a economia, e por outro, cumprir a meta dos 2% na Defesa”, afirmou o Chefe de Estado.

Confrontado com o anúncio do Governo de avançar com a redução do IRS, Marcelo sublinhou tratar-se de uma promessa eleitoral com legitimidade democrática: “Foi um compromisso eleitoral. O Governo assumiu-o, os portugueses votaram, e portanto vai cumprir esse compromisso das últimas legislativas.”

O Presidente acrescentou ainda que, com uma “gestão criteriosa” e capacidade financeira, é possível concretizar estas medidas com efeitos positivos para o país, recordando experiências de anos anteriores.

As declarações foram prestadas durante a cerimónia da entrega da Bolsa Jorge de Mello, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, iniciativa que distingue jovens talentos e investigadores em diversas áreas do saber.