Parlamento vai apreciar com urgência a proposta do Governo de redução o IRS

O Parlamento aprovou, esta sexta-feira, o pedido de urgência do Governo na apreciação da proposta de redução do IRS, que será discutida no próximo dia 4 de julho, em plenário.

O Governo solicitou, inicialmente, ao Presidente da Assembleia da República que o processo ficasse concluído já na próxima semana, com as três fases de votação — na generalidade, na especialidade e a votação final global — realizadas em simultâneo.

Contudo, antes da votação desta deliberação, o líder parlamentar do PSD pediu a alteração do conteúdo do pedido. Em vez da votação em simultâneo, os deputados aprovaram apenas a apreciação urgente do diploma.

“Eu requeria à Câmara, estando o Governo presente, que é também o proponente, que o projeto pudesse ser alterado, e o que nós votaríamos seria apenas o pedido de urgência e não as três votações no mesmo dia”, declarou Hugo Soares.

O ministro dos Assuntos Parlamentares, presente na sessão, acompanhou este pedido de alteração feito pelo PSD.

Todos os partidos aprovaram o pedido, com exceção do PCP, que se absteve.

A discussão e votação na generalidade do diploma do Governo, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), está agendada para a próxima sexta-feira, 4 de julho.

Na prática, este pedido de urgência serve para encurtar os prazos regimentais durante a fase de apreciação na especialidade, de forma a que o diploma possa ser aprovado o mais rapidamente possível, tendo em conta que o último plenário antes da interrupção dos trabalhos para férias está marcado para o dia 18 de julho.

Esta sexta-feira, o jornal Expresso adianta que o Governo pretende que a redução do IRS possa ser aplicada já em agosto.