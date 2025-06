PSD de Setúbal deixou de ter confiança política no líder da distrital

A concelhia do PSD deixou de ter confiança política no líder da distrital do partido, na sequência da polémica que envolve a candidatura à Câmara de Setúbal.

“Pelo conjunto de factos e omissões apuradas, Paulo Ribeiro deixou de ter a confiança política desta Comissão Política de Secção de Setúbal do PSD”, lê-se em comunicado.

Há mais de 3 meses que a Renascença revelou o desconforto e as críticas da concelhia do PSD de Setúbal contra o apoio do partido à candidatura de Maria das Dores Meira à Câmara Municipal de Setúbal.

Numa altura em que a direção do partido se prepara para aprovar esse apoio à antiga autarca comunista, os militantes social-democratas do concelho foram convocados para um plenário, na próxima semana, dia 3 de julho, para ouvirem as explicações do líder da distrital sobre este apoio, que a concelhia contesta desde a primeira hora.

Segundo a Renascença apurou, junto de fonte social-democrata, este é um apoio “que está a ser fabricado há cerca de um ano”, e o principal interlocutor é o líder da distrital, Paulo Ribeiro, atual secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna.

“Estão a vender o PSD de Setúbal por uma pechincha”, dizem à Renascença fontes social-democratas.

O PSD local definiu, desde março, o perfil do candidato à câmara e anunciou que não iria integrar a candidatura de Maria das Dores Meira.

Algumas fontes contactadas pela Renascença dizem mesmo que vai ser difícil para os militantes do partido votarem numa antiga comunista.

“O PSD, aqui no concelho, andou a combater o PCP desde 1974, e como é que agora vai votar numa autarca que, há 4 anos, foi candidata pelo PCP em Almada?”, refere a mesma fonte.

Num comunicado emitido esta quinta-feira, a Comissão Política Concelhia do PSD de Setúbal acusa o líder da distrital de não dar esclarecimentos, nem sequer assumir publicamente a decisão de apoio do partido à candidatura de Maria das Dores Meira.

“Até ao momento, nenhum responsável partidário, designadamente distrital, assumiu publicamente a decisão, apesar de várias conversas e pedidos de esclarecimento, tendo sido indicado como representante da CPN o companheiro Paulo Ribeiro, que foi quem nos informou, no passado dia 6 de março, daquela decisão de apoio”, lê-se no comunicado.

Segundo esta nota, desde essa altura que os líderes locais têm pedido esclarecimentos sobre as razões para esse apoio, mas sem terem qualquer resposta, e acusam ainda a distrital do PSD de falta de articulação com a concelhia.

“A verdade é que não houve a necessária articulação com a Comissão Política Distrital, a qual nunca submeteu este assunto a discussão e votação, escudando-se em decisões nacionais que nunca nos foram transmitidas formalmente.”

Mais grave ainda é o facto de não existir, até hoje, qualquer deliberação formal – da qual constem os termos, condições e fundamentos deste apoio – que tenha sido remetida à Comissão Política da Secção”, lê-se no comunicado da concelhia do PSD.

Os líderes locais do PSD referem que esta situação está a gerar desagrado nos militantes e entre os eleitores tradicionais do PSD, e lembram ainda que, nos concelhos com mais de 100 mil eleitores, a “escolha do candidato à Câmara Municipal tem que ser feita em articulação entre os órgãos nacionais, distritais e concelhios”.