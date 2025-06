Carneiro acusa Governo de ameaçar Estado Social e promete oposição firme

O novo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, colocou o futuro do Estado social no centro do seu primeiro discurso como líder do partido, acusando o Governo de “querer abrir o caminho a negócios com funções sociais” e alertando para uma “ameaça” ao modelo solidário do país.

“O PS usará todos os instrumentos de fiscalização para se opor a medidas erradas, injustas e ineficazes”, garantiu.

O líder socialista deu como exemplo a possibilidade de estudantes terem de recorrer a empréstimos bancários para pagar os estudos superiores, reafirmando que “o PS exercerá em pleno o papel de oposição” para defender os direitos sociais e garantir igualdade de oportunidades.

Na sede nacional do partido, em Lisboa, José Luís Carneiro afirmou assumir o cargo com “honra e responsabilidade”, sublinhando que pretende um PS que mantenha “valores e princípios” socialistas, e agradeceu a militantes e independentes que se mobilizaram para apoiar a sua candidatura.