Carneiro, o moderado que chegou a 10.º secretário-geral numa corrida sem opositores

Apontado à ala moderada ou centro do PS e usando com frequência a palavra entendimento, o ex-ministro fez estes quase dois anos de oposição interna a Pedro Nuno Santos sem grandes expressões públicas de desacordo, com a exceção da posição sobre a manifestação de interesse no tema da imigração ou a anunciada comissão de inquérito a Luís Montenegro.

De quem o antecedeu na liderança dos destinos do PS desde o Largo do Rato, José Luís Carneiro destaca ainda o humanismo de António Guterres, a visão e o pragmatismo do José Sócrates, a humildade de António José Seguro e também a inteligência e densidade de António Costa. .

À segunda tentativa, o deputado José Luís Carneiro chega à liderança do PS e, numa das fases mais difíceis do partido, torna-se o décimo secretário-geral, um socialista apontado à ala moderada e focado em entendimentos.

O foco do novo líder do PS são as autárquicas e quer deixar a decisão sobre as presidenciais para depois disso, um aviso que deixou a António José Seguro, sem nunca citar o seu nome, na apresentação da sua candidatura.

O novo líder socialista vê o PS como o "grande esteio dos valores de Abril", partido no qual passou a militar em 1997, quando o secretário-geral era António Guterres.

Apesar de a sua relação com o PS já vir do início dos anos 90, quando participou na elaboração do programa eleitoral à Câmara de Baião, Carneiro só se inscreveu como militante do partido após a derrota nas autárquicas de 1997, ano em que integrou pela primeira vez as listas, depois de ter recusado o mesmo convite quatro anos antes.

Natural de Baião, José Luís Pereira Carneiro é licenciado em Relações Internacionais, com um mestrado em Estudos Africanos, e foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no primeiro Governo de António Costa, de 2015 a 2019, e ministro da Administração Interna, entre 2022 e 2025.

A sua experiência governamental começou, como adjunto, no gabinete de Carlos Zorrinho, secretário de Estado Adjunto do ministro da Administração Interna, entre 1999 e 2000, no executivo de António Guterres.

Deputado durante várias legislaturas, José Luís Carneiro foi presidente da Associação Nacional de Autarcas Socialistas, de 2014 a 2015, e liderou a Federação Distrital do Porto do PS, de 2012 a 2016.

Ainda no PS, foi secretário-geral adjunto do partido, entre 2019 e 2022, já com António Costa na liderança dos socialistas.