Comissão Nacional do PS reúne-se dia 5 para alterações ao Secretariado Nacional

A Comissão Nacional do PS vai reunir-se no próximo sábado, dia 05 de junho, uma semana depois da eleição de José Luís Carneiro como novo líder, sendo um dos pontos na agenda as alterações ao Secretariado Nacional.

Segundo fonte oficial do PS adiantou à Lusa, esta reunião é convocada pelo presidente do PS, Carlos César, e realiza-se logo uma semana depois de os socialistas terem escolhido José Luís Carneiro como secretário-geral do PS, uma corrida interna sem opositores para a sucessão de Pedro Nuno Santos.

Da agenda faz parte a alteração ao Secretariado Nacional e o relatório e contas de 2024.

Em 11 de junho, então ainda como candidato à liderança socialista, José Luís Carneiro disse que contará "com todos aqueles que queiram ajudar" o PS nesta "altura difícil", depois de Duarte Cordeiro e Alexandra Leitão terem anunciado que não vão continuar no Secretariado Nacional após as eleições para líder do PS.

"Eu disse que quero contar com todos aqueles que queiram ajudar o Partido Socialista numa altura difícil como aquela que nós estamos a viver e estou convencido que vamos ter muitos dirigentes, muitos responsáveis a acompanhar os esforços que estão a ser feitos", começou por responder.

Perante a insistência dos jornalistas sobre se teme que estes dois dirigentes façam uma "liderança sombra" à sua, o candidato a secretário-geral do PS afastou esta ideia.

"Aliás, o Duarte Cordeiro deu-me conta de que tem agora também projetos de outra natureza, nomeadamente projetos de natureza profissional, mas vou contar com ele nos órgãos do Partido Socialista. Posso dizê-lo porque me foi transmitida essa disponibilidade dele e de outros camaradas", referiu, escusando-se a mais respostas sobre estes temas.

José Luís Carneiro tornou-se hoje o 10.º secretário-geral do PS, sucedendo a Pedro Nuno Santos que se demitiu depois do desaire eleitoral das últimas legislativas.

Segundo os resultados provisórios, e os últimos que será possível ter ainda hoje, com 92% dos votos apurados, e faltando contabilizar 27 secções, José Luís Carneiro foi eleito secretário-geral do PS com 95,4%, que representam 17.214 votos, tendo havido 693 brancos e 128 nulos.

A taxa de participação neste ato eleitoral, no qual Carneiro era candidato único, foi de 48,3%.