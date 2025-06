Marcelo recebe novo líder do PS na terça-feira em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber em audiência, na terça-feira, pelas 15:00, no Palácio de Belém, o novo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

Este encontro com o novo líder socialista consta de uma nota hoje divulgada no portal da Presidência da República.

José Luís Carneiro, que entre outras funções foi presidente da Câmara de Baião, ministro da Administração Interna e secretário de Estado das Comunidades Portugueses em executivos socialistas liderados por António Costa, foi hoje eleito secretário-geral do PS, cargo ao qual concorreu sem opositores.

Na última atualização de resultados das eleições diretas do PS, que terminaram hoje, numa altura em que estavam apurados 92% dos votos, José Luís Carneiro tinha cerca 95,4% dos votos, sendo 48,3% a taxa de participação.

Hoje, José Luís Carneiro anunciou que "no fim de agosto, início de setembro", o PS vai "realizar uma Convenção Autárquica" para que os "candidatos assumam a sua vinculação aos valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade".

Na primeira declaração como líder do PS, José Luís Carneiro, afirmou também que irá desempenhar o cargo com "honra e responsabilidade" e prometeu um partido de "valores e de princípios".

Por sua vez, o presidente do PS, Carlos César, vai convocar a Comissão Nacional do partido para o próximo sábado, dia 5 de julho, para aprovação de alterações ao Secretariado Nacional do PS, o órgão de direção executiva desta força política.