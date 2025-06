António Filipe é o candidato do PCP à Presidência da República. O anúncio foi feito este domingo pelo secretário-geral do partido, Paulo Raimundo.

A candidatura de António Filipe mereceu unanimidade no Comité Central do PCP, acrescentou o líder dos comunistas.



"O nome António Filipe, a sua prática, um homem conhecido e reconhecido, completamente comprometido com a Constituição", argumenta o secretário-geral, acrescentando que as características do agora candidato tem condições para "alargar para um campo muito mais amplo do que o campo do PCP".



Raimundo considera que "independentemente das opções políticas e partidárias", os eleitores terão "no António Filipe a candidatura que responde ao programa da Constituição, esse programa dos direitos da liberdade, a democracia, da paz, da cooperação".

O secretário-geral comunista foi questionado sobre se a candidatura de António Filipe é para ser levada até às urnas ou se o candidato poderá desistir para reforçar a hipótese de um candidato da esquerda passar a uma segunda volta das próximas eleições presidenciais. Raimundo garantiu que "António Filipe é candidato a Presidente da República” e que não há “resultados pré-estabelecidos”.

“Quem decide sobre o futuro do país e quem decide sobre quem será o próximo Presidente da República é o povo", reforça o líder comunista.

A declaração oficial da candidatura de António Filipe será feita a 14 de julho, em hora e local ainda a designar.

António Filipe tem 62 anos, é licenciado em Direito e foi deputado da Ass800mbleia da República durante mais de 30 anos. Nas eleições legislativas de 2025, António Filipe era o número 2 da lista de Lisboa e falhou a sua reeleição como deputado por cerca de 1.300 votos.

Há agora cinco candidatos à Presidência da República: Marques Mendes, Almirante Gouveia e Melo, António José Seguro, Joana Amaral Dias e António Filipe.

Nas eleições presidenciais de 2021, o PCP apoiou a candidatura do dirigente comunista João Ferreira, que ficou em quarto lugar, com 4,33%, 179.496 votos, atrás das candidaturas do presidente do Chega, André Ventura, da socialista Ana Gomes e de Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado pelo PSD e CDS que venceu logo à primeira volta com 60,76%.

Mesmo assim, João Ferreira ficou à frente da dirigente do Bloco de Esquerda Marisa Matias, que obteve 3,93% e do então candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves 3,20%.

Nas eleições presidenciais de 2016, que Marcelo Rebelo de Sousa também venceu logo à primeira volta, com cerca de 52%, o PCP apoiou o comunista madeirense Edgar Silva, tendo ficado em quinto lugar 3,95%,183.009 votos.

Edgar Silva, além de Marcelo Rebelo de Sousa, ficou atrás do professor universitário Sampaio da Nóvoa (22,88%), da bloquista Marisa Matias (10,12%) e da antiga presidente do PS Maria de Belém (4,24%).

[notícia atualizada às 18h05]