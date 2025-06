António Filipe é o candidato do PCP à Presidência da República.

O anúncio foi feito este domingo, depois de uma reunião do Comité Central para “analisar a situação política e social e a ação e iniciativa política do partido, nomeadamente as eleições autárquicas e decisões do PCP relativamente às eleições para Presidente da República”.

Há agora cinco candidatos à Presidência da República: Marques Mendes, Almirante Gouveia e Melo, António José Seguro, Joana Amaral Dias e António Filipe.

[em atualização]