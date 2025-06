Imigração. Governo promete acelerar acordos com Indonésia para garantir mão-de-obra na pesca

O Governo vai avançar com medidas para simplificar e acelerar os acordos de imigração com a Indonésia, assegurando o número necessário de pescadores para manter a atividade no setor das pescas em Portugal. A garantia foi deixada por Salvador Malheiro, secretário de Estado das Pescas, em declarações à Renascença e em resposta às preocupações do setor sobre a nova lei da nacionalidade.

“Nós reconhecemos perfeitamente que os trabalhadores da Indonésia são absolutamente essenciais para o setor da pesca em Portugal”, afirmou Salvador Malheiro, sublinhando que o Governo vai prosseguir o trabalho iniciado pelo anterior executivo, que permitiu aumentar a percentagem de tripulantes de países terceiros em embarcações nacionais.

O secretário de Estado garantiu que o Executivo quer “estabelecer um acordo que permita simplificar e acelerar o reconhecimento de qualificações e certificados, promovendo uma integração legal e segura” dos pescadores indonésios, mas adiantou que o objetivo é também alargar esses acordos a outros países.

Para além da contratação de mão-de-obra estrangeira, Salvador Malheiro destacou a aposta do Governo na renovação geracional do setor das pescas, com medidas que incentivem a formação de pescadores e mestres nacionais.