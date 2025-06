António Mendonça Mendes coloca-se de fora da direção de Carneiro. Novo líder do PS tenta "esforço de integração"

O elenco integral do Secretariado Nacional do PS deverá ser apresentado e votado na Comissão Nacional de sábado e, segundo diz à Renascença um dirigente socialista, José Luís Carneiro estará a fazer um “ esforço de integração ” das várias tendências do partido.

Mendonça Mendes fez parte dos dois últimos secretariados do partido, o de António Costa e o de Pedro Nuno Santos. Já terá sido contactado pelo novo líder para fazer parte do núcleo duro de José Luís Carneiro, mas terá recusado.

O vice-presidente da bancada do PS e antigo secretário de Estado António Mendonça Mendes não irá fazer parte do futuro Secretariado Nacional de José Luís Carneiro, sabe a Renascença .

Os nomes das antigas ministras Mariana Vieira da Silva e de Marina Gonçalves são dados como prováveis para integrarem o novo secretariado, mesmo tendo em conta as críticas que a antiga ministra da Presidência fez sobre a alegada pressa de Carneiro em avançar para a liderança sem uma reflexão interna.

À Renascença é dado como certo que Inês de Medeiros, autarca de Almada e recandidata à câmara pelo PS, fará parte do futuro Secretariado Nacional de Carneiro, sendo que foi uma das socialistas presentes na sede nacional, no sábado, onde assistiu ao discurso do novo líder do partido, após as eleições diretas para a liderança.

José Luís Carneiro começa, de resto, a arrumar a casa antes da Comissão Nacional de sábado e vai reunir-se esta terça-feira com todos os presidentes de federação do PS na sede do partido, em Lisboa.

O encontro com os líderes das distritais irá decorrer poucas horas depois da audiência do novo líder socialista com o Presidente da República, em Belém, prevista também para esta terça-feira, para a habitual apresentação de cumprimentos após a eleição interna.

Com as autárquicas deste ano a serem classificadas como a prioridade por José Luís Carneiro, o novo líder deverá optar por não mexer muito na organização destas eleições e, segundo sabe a Renascença, deverá manter André Rijo como coordenador autárquico.

Luís Soares, do PS de Braga e homem muito próximo do líder socialista, é apontado à Renascença por diversas fontes do PS como o provável secretário nacional para a organização, substituindo Pedro Vaz.