CDS-PP corre contra PSD após coligação com liberais em Sintra

O jurista e atual vereador Maurício Rodrigues vai ser o candidato do CDS-PP à Câmara de Sintra nas próximas eleições autárquicas, na sequência da decisão do candidato social-democrata Marco Almeida de se coligar com a Iniciativa Liberal (IL).

O CDS-PP, em comunicado, informou hoje que vai apresentar "uma candidatura própria à presidência da Câmara Municipal de Sintra nas eleições autárquicas de 2025, liderada por Maurício Rodrigues --- atual vereador", jurista "e figura profundamente enraizada no território e as comunidades do município".

"Esta candidatura não nasce em reação, nasce por convicção. Sintra merece mais do que soluções improvisadas com candidatos sem qualquer ligação às nossas freguesias, às nossas gentes ou à realidade do concelho", afirmou Maurício Rodrigues, citado na nota.

O atual vereador, eleito nas anteriores autárquicas pela coligação encabeçada pelo social-democrata Ricardo Baptista Leite, acrescentou que o município "merece também libertar-se de um projeto pessoal que se arrasta há mais de 16 anos --- ora sozinho, ora com partidos, ora com coligações de matriz indefinida --- e que continua a repetir as mesmas mensagens, como se o concelho tivesse ficado parado no tempo".

"Sintra mudou profundamente. E exige hoje uma liderança com visão renovada, trabalho feito e verdadeiro compromisso com a terra. É tempo de devolver à política local o seu sentido de serviço público", reforçou.

Um dos alvos de Maurício Rodrigues é o antigo vereador social-democrata Marco Almeida, que se candidata pela terceira vez, agora como candidato do PSD, com o lema "Sempre com os Sintrenses".

O antigo vice-presidente da câmara durante 12 anos, sob a liderança de Fernando Seara, concorreu em 2013 pelo Movimento Independente Autárquico "Sintrenses com Marco Almeida", contra o PSD, sendo eleito vereador e cessando a filiação social-democrata em 2014.

Nas eleições seguintes, em 2017, voltou a ser cabeça de lista à câmara, então como independente na coligação "Juntos pelos Sintrenses", de PSD, CDS-PP, PPM e MPT - com o antigo líder democrata-cristão José Ribeiro e Castro para a Assembleia Municipal -, mas voltou a perder perante Basílio Horta, pelo PS, mantendo-se como vereador e regressando em agosto de 2018 ao PSD.

A decisão do CDS-PP de não acompanhar a nova candidatura de Marco Almeida surge após o candidato social-democrata ter assegurado a coligação com a IL, para as listas aos vários órgãos municipais.

Maurício Rodrigues, 54 anos, nasceu em Angola e reside em Sintra desde 1984, é licenciado em Direito pela Universidade Moderna de Lisboa, pós-graduado em Direito Notarial e Registal pelo Centro de Estudos Notariais e Registais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e mestre em Direito Jurídico-Empresarial pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

O candidato, com serviço militar durante cerca de 10 anos, na Força Aérea Portuguesa, é profissional há mais de 25 anos no Instituto dos Registos e do Notariado, foi eleito na Assembleia Municipal de Sintra (2017-2021), presidente da mesa da Assembleia de Freguesia de Algueirão-Mem Martins (2005-2013), e diretor da Associação Empresarial de Sintra (2009-2012).

Além de administrador da Fundação Casa de Santana de Pexiligais, foi presidente do clube "Recreios Desportivos do Algueirão", durante cerca de 10 anos, e vice-presidente da direção da Federação Portuguesa de Boxe, entre 2012 e 2023, instituição em que se mantém como vice-presidente da mesa da assembleia-geral.

A Câmara de Sintra é liderada pelo PS, que nas eleições de 2021 obteve cinco mandatos, tendo a coligação de Baptista Leite quatro eleitos. O Chega elegeu Nuno Afonso, que entretanto passou a vereador independente, e a CDU viu ser eleito Pedro Ventura.

Até ao momento, são conhecidas as candidaturas Marco Almeida (PSD/IL), Ana Mendes Godinho (PS), Pedro Ventura (CDU) e Rita Matias (Chega).

As eleições autárquicas estão previstas decorrer entre setembro e outubro.